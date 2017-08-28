Завтра в Азербайджане будет до 37 градусов тепла

2017-08-28 14:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, южный ветер вечером сменится северо-западным, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 21-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 21-23, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя - 24-25, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане - 25-26, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана во вторник также будет преимущественно без осадков, ожидается порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 32-37, в горах ночью - 14-19, днем - 23-28 градусов тепла.

(Текст: Талех Агавердиев)