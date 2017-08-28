Microsoft прекратила продажи Xbox One

2017-08-28 13:00 | www.oxu.az | 4

Компания Microsoft теперь предлагает покупателям из США приобрести только обновлённую версию консоли Xbox One S. Вместе с этим можно оформить предварительный заказ на Xbox One X, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Отмечается, что также можно приобрести восстановленные оригинальные Xbox One. Цена снижена — 200 долларов. В британских магазинах старых моделей более не осталось.

Напомним, оригинальная Xbox One поступила в продажу в конце 2013 года. Выход Xbox One X ожидается 7 ноября 2017 года, цена — 500 долларов.

Н.О.