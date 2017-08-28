В Москве сотрудницу полиции подозревают в проституции

2017-08-28 13:10 | www.oxu.az | 3

Сотрудницу МВД РФ задержали в центре российской столицы по подозрению в занятии проституцией.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержание проходило на улице Большая Ордынка. В полицию доставили уроженку Саратовской области 1985 года рождения. При обыске у нее нашли контрацептивы в большом количестве, другие вещи «интимного назначения» и удостоверение сотрудника МВД, отметил собеседник агентства.

Проверка показала, что женщина действительно является сотрудником полиции, она также подтвердила этот факт. Разбирательство продолжается.

В 2016 году инспектора службы второго отдела УВД на Московском метрополитене Кристину Негодину со скандалом уволили из органов внутренних дел за публикацию откровенного видео. На нем девушка, исполняя эротический танец, призывает вступать в профсоюз полиции и выражает протест против «палочной системы» — оценки эффективности работы в органах по количеству раскрытых преступлений.

После служебной проверки Негодину уволили, однако вскоре после этого она заключила контракт с главой Ассоциации стриптиз-клубов России Лаки Ли. Девушка приняла участие в реалити-шоу и решила освоить профессию PR-специалиста.

A.M.