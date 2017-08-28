В Дагестане неизвестные напали на полицейских – ВИДЕО

2017-08-28 13:20 | www.oxu.az | 3

Неизвестные в понедельник обстреляли полицейских в дагестанском Каспийске, один сотрудник погиб, сообщил Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Неизвестные совершили вооруженное нападение на наряд полиции, в результате обстрела один полицейский погиб, ответным огнем двое нападавших были ликвидированы», - рассказал собеседник агентства.

Это уже не первое в республике с начала года нападение на сотрудников сил правопорядка. Так, в марте злоумышленники обстреляли полицейских в Хасавюрте, а в мае на правоохранителей напали члены «кадарской» банды, ответным огнем их уничтожили.

И.Ф.