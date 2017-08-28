Подготовлен проект бюджета Фонда страхования безработицы

2017-08-28 13:30 | www.oxu.az | 3

С 1 января 2018 года вступит в силу закон «О страховании безработицы».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

По его словам, министерство уже завершило процесс составления проекта бюджета Фонда страхования безработицы.

«Согласно проекту, по предварительным подсчетам, в течение 2018 года планируется поступление 89 млн манатов. Из них около 36 млн манатов планируется направить на реализацию программ по самозанятости, что в 6 раз больше суммы, направляемой на эти цели в настоящее время. В результате к программе по самозанятости будут привлечены примерно в 6 раз больше семей, то есть около 8000-8500 семей. В целом каждый год к этому процессу будут привлекаться около 5-10 тысяч семей».

A.M.