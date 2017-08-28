Курбан байрамы в Туркменистане будут отмечать 2-4 сентября

2017-08-28 14:21 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Дни празднования Курбан байрамы в Туркменистане - 2,3,4 сентября 2017 года объявлены нерабочими, говорится в обнародованном указе президента страны.

Документ также предписывает перенести выходной день с 3 сентября 2017 года на 5 сентября – вторник. Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности предписано обеспечить исполнение указа.

Указ подписан главой государства в целях бережного сохранения исконных духовно-нравственных ценностей туркменского народа, а также в соответствии с частью 2-ой статьи 81-ой трудового кодекса Туркменистана.

Традиционно, в дни Курбан-байрамы на улицах звучит музыка, идет оживленная торговля и повсеместно в населенных пунктах устанавливаются высокие качели, как "символ очищения". В первый день во всех мусульманских мечетях Туркменистана будет совершен священный молебен Курбан-аят намаз и обряд жертвоприношения.

(Автор: Гусейн Гасанов)