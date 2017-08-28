Россия и Китай планируют совместно осваивать Луну

2017-08-28 13:50 | www.oxu.az | 3

В октябре этого года Россия и Китай намерены подписать двустороннее соглашение о совместном освоении космоса в период с 2018 по 2022 год.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает китайский телеканал CGTN.

По данным телеканала, Москва и Пекин планируют совместное освоение Луны (в частности, РФ и Китай намерены повторно высадить человека на поверхность естественного спутника). Также партнёры готовятся заняться поиском обломков космических аппаратов, дистанционным зондированием Земли и вместе работать над созданием новых спутниковых систем.

Отмечается, что впервые соглашение между РФ и Китаем будет заключено на столь долгий срок, что позволит ставить и успешно достигать более амбициозные цели.

И.Ф.