В Туркменистане принят закон о хлопководстве

2017-08-28 14:24 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Меджлис (парламент) пятого созыва Туркменистана принял закон «О хлопководстве», говорится в сообщении туркменского правительства.

Законопроект определяет правовую, экономическую, организационную основы хлопководства в Туркменистане и регулирует отношения, связанные с оборотом хлопка-сырца и хлопковой продукции.

Принятие данного закона придаст новый стимул развитию как хлопководческой, так и ряда смежных отраслей.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году в Туркменистане под хлопчатник отведено 545 тысяч гектаров, с которых намечено собрать 1 миллион 50 тысяч тонн сырца.

Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркменистана и является востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии. В 2016 году было собрано 1 миллион 71 тысяч тонн.

(Автор: Гусейн Гасанов)