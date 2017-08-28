Россия готова помочь урегулировать кризис вокруг Катара – Лавров

2017-08-28 14:25 | www.trend.az | 2

Россия готова содействовать урегулированию кризиса в отношениях Катара и других стран региона, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам в столице Кувейта, передает РИА Новости

"По международным делам у нас с Кувейтом очень близкие позиции, я бы даже сказал, совпадающие позиции, по принципиальным проблемам, которые в этом регионе сохраняются. Это касается и Сирии, это касается Ливии и Йемена, ситуации вокруг Катара, в отношении которой наши кувейтские партнеры стремятся наладить такое активное посредничество. Мы активно готовы этому содействовать в тех формах, которые будут сочтены приемлемыми всеми сторонами", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Кувейт.

По словам министра, Россия не собирается вступать в конкуренцию с кем-либо в деле урегулирования кризиса вокруг Катара.

"Мы поддерживаем кувейтскую инициативу. Мы не хотим ни с кем конкурировать. Мы, действительно, имеем добрые отношения со всеми странами, которые оказались в такой не очень простой ситуации. И мы активнейшим образом исходим из того, что инициатива Кувейта заслуживает поддержки всех тех, кто может на эту ситуацию позитивно повлиять", - сказал Лавров журналистам в столице Кувейта.

Как отметил российский министр, Москва готова оказывать такую поддержку в тех формах, которые будут приемлемыми для всех затронутых этим кризисом.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.