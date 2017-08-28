Жертвами землетрясения на северо-западе Ирана стали 8 человек

2017-08-28 14:00 | www.oxu.az | 3
В результате землетрясения магнитудой 4.9, произошедшего сегодня на северо-западе Ирана, пострадали 8 человек.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили местные власти.
По данным Института геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло в 03.44 по местному времени в провинции Восточный Азербайджан примерно в 100 километрах от административного центра провинции Тебриз.
Как сообщил управляющий директор центра антикризисного управления провинции Халил Саеи, в результате землетрясения многие здания были разрушены. На месте работают команды спасателей.
И.Ф.