Скончалась известная французская актриса Мирей Дарк

2017-08-28 14:10 | www.oxu.az | 4

Французская актриса и модель Мирей Дарк скончалась в ночь на понедельник на 80-м году жизни, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Фильмография Дарк насчитывает несколько десятков кинолент, многие помнят ее по фильму «Высокий блондин в черном ботинке», где она исполнила главную женскую роль.

На протяжении 15 лет Дарк была спутницей звезды французского кинематографа Алена Делона, однако их отношения официально так и не были зарегистрированы.

В последние годы актриса страдала от серьезных проблем со здоровьем, в частности, перенесла три кровоизлияния в мозг и две операции на сердце.

И.Ф.