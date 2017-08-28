В Азербайджане планируется запретить продажу оптических и солнцезащитных очков без рецепта врача

2017-08-28 14:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется запретить продажу оптических и солнцезащитных очков без рецепта врача.

Данный вопрос отражен в первичном варианте нового проекта закона "Об оптике", разработанного комитетом Милли Меджлиса (парламента) по вопросам здравоохранения, сообщил Trend в понедельник заместитель председателя комитета Муса Гулиев.

"Мы направим законопроект в соответствующие министерства и организации, и учтем их заключения и предложения. Данные вопрос будет вынесен на повестку дня комитета на осенней сессии. Затем мы, наверное, рекомендуем обсудить законопроект на пленарном заседании парламента", - сказал Гулиев.

По словам депутата, во многих странах есть подобные законы.

"В Азербайджане также должно быть усилено законодательство в этой области. Потому что речь идет не только о солнцезащитных, но и об оптических очках, правильный выбор которых очень важен для здоровья глаз. В летний период, можно сказать, каждый носит солнцезащитные очки, но далеко не все знают, подходят и не вредят ли им выбранные очки. Поэтому этот закон важен с точки зрения правового регулирования этого вопроса", - сказал депутат.

По его словам, и оптические и солнцезащитные очки должны покупаться после предварительной консультации с врачом.

"Нельзя допускать, чтобы солнцезащитные очки мог продавать любой человек в любом месте. Нельзя также продавать солнцезащитные очки неизвестного происхождения. Все эти моменты нашли отражение в законе. Лица, занятые продажей и импортом очков, должны пройти соответствующие курсы, иметь, как минимум, сертификат", - сказал Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)