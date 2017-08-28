Оборонный фонд ЕС начнет действовать в полном объеме в 2018 году

2017-08-28 14:43 | www.trend.az | 4

Оборонный инвестиционный фонд ЕС начнет действовать в полном в полном объеме с 2018 года, заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, открывая плановую встречу руководителей дипломатических миссий ЕС, предваряющую начало нового политического сезона в Брюсселе, передает ТАСС

"Оборонный фонд ЕС выйдет на полный уровень операционной готовности в 2018 году", - сказала она.

Еврокомиссия восьмого июня представила проект Оборонного инвестиционного фонда, который. Ее глава Жан-Клод Юнкер считает, что он позволит ЕС стать крупнейшим в мире инвестором в оборонный сектор. Фонд должен обеспечивать до 5,5 миллиарда евро инвестиций в военно-промышленный комплекс государств ЕС в год.