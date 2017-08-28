Временный поверенный в делах Португалии вызван в МИД Азербайджана

2017-08-28 14:56 | www.apa.az | 2

«Временный поверенный в делах Португалии в Азербайджане вызван в МИД АР, где ему выражена обеспокоенность в связи с незаконным посещением членом парламента Португалии Рубини Берардином оккупированных Арменией азербайджанских территорий».

Об этом АПА сказал руководитель пресс-службы МИД АР Хикмет Гаджиев, комментируя незаконную поездку португальского парламентария в середине этого месяца в Нагорный Карабах и проведенные им там встречи.

По его словам, дипломат отметил, что поездка носила частный характер, а на сайте МИД Португалии размещена информация, призывающая граждан страны воздержаться от посещения Нагорного Карабаха. Временный поверенный в делах Португалии также заверил, что доведет обеспокоенность азербайджанской стороны до руководства своей страны.

Он подчеркнул, что Португалия в соответствии с нормами и принципами международного права поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ.

По словам Хикмета Гаджиева, Рубини Берардин будет внесен в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.