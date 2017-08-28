Экс-глава МИД Ирана скончался в больнице Измира, не получив визу в США

2017-08-28 14:56 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на IRNA, бывший глава МИД Ирана Ибрахим Язди скончался в больнице турецкого города Измир.

Восемь месяцев назад Язди была сделана операция в связи с раком простаты. Операция проводилась в турецкой больнице после того, как американские власти отказали иранскому политику в выдаче визы из-за введенного президентом США Дональдом Трампом нового иммиграционного указа.

Две недели назад экс-глава МИД Ирана был госпитализирован в больницу Измира из-за ухудшения состояния после операции.

Напомним, Язди стал первым премьер-министром Ирана после исламской революции 1979 года, в результате которой прекратила свое существование монархическая форма правления.

В конце июня Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.