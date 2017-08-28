В Ереване горит крупнейший завод – ФОТО + ВИДЕО

2017-08-28 14:16 | www.oxu.az | 3

На ереванском заводе «Наирит» произошло возгорание.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой news.am, согласно предварительным данным возгорание произошло на территории завода, сигнал о пожаре поступил около 13:10 часов 28 августа. На месте происшествия работают шесть пожарных расчетов.

Отметим, что считающийся стратегическим предприятием завод «Наирит» занимается производством хлоропреновых каучуков, карбинола, каустической соды, латексов, хлорной извести, жидкого хлора, негашеной извести, кислорода, монокарбоновых кислот.

И.Ф.