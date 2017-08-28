В одном из портов Японии вновь найдены смертельно опасные муравьи

2017-08-28 14:47 | www.trend.az | 2

Власти японского города Сидзуока одноименной префектуры заявили об обнаружении в порту красных огненных муравьев, считающихся одними из самых опасных в мире, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

По данным агентства, более 100 опасных насекомых были найдены в понедельник в одном из контейнеров в порту Симидзу. Муравьи были тут же уничтожены. В настоящее время специалисты пытаются установить, была ли в контейнере муравьиная матка.

Информации о том, откуда и когда именно в японский порт прибыл груз с опасными насекомыми, пока нет.

Случаи обнаружения красных огненных муравьев в прибывающих в страну контейнерах участились с конца весны этого года. Ранее красные огненные муравьи были обнаружены в прибывшем в порт Нагоя контейнере из Китая. В мае насекомые были найдены в порту Кобэ, Токио и на острове Кюсю. В июле японские медики зафиксировали первый случай укуса человека красным огненным муравьем.

После укуса красных огненных муравьев у большинства людей отмечаются покраснения кожи, волдыри и отеки. В некоторых случаях возможны головокружение и рвота. Наибольшую опасность этот вид муравьев представляет для людей, предрасположенных к аллергии, так как их укус может спровоцировать реакции вплоть до анафилактического шока с возможным летальным исходом.