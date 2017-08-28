В центре Бишкека задержали предполагаемых террористов

2017-08-28 14:51 | www.trend.az | 3

Сотрудники государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали в центре Бишкека предполагаемых террористов, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Кыргызстан.

"Сотрудники государственного комитета национальной безопасности задержали в центре Бишкека предполагаемых террористов. Задержание проходило возле Дворца спорта в понедельник, 28 августа, днем", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ..

Сколько было задержано человек и в чем именно их подозревают, не сообщается.