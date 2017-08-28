Власти Филиппин потребовали от Uber выплатить штраф в размере $3,7 млн

2017-08-28 14:56 | www.trend.az | 3

Власти Филиппин пообещали снять запрет на деятельность в стране компании Uber, если она выплатит штраф в размере 190 млн песо (3,7 миллиона долларов), что почти в 20 раз выше той суммы, которую ранее был готов выплатить онлайн-сервис по заказу такси, передает ТАСС

Как отметили представители национального Управления по регулированию наземного транспорта, столь внушительная сумма появилась в результате простоя местных водителей, сотрудничавших с Uber и временно потерявших работу.

В середине августа власти на месяц приостановили деятельность компании с формулировкой "игнорирование требований по приему новых водителей".

По оценке самой компании, на данный момент насчитывается около 67 тыс. национальных водителей. При этом представители Uber сообщили, что "работают над устранением выдвинутых замечаний для скорейшего возобновления работы", вместе с тем, подчеркнули, что не готовы платить столь крупную сумму. По их подсчетам, речь идет всего лишь о 10 миллионах песо (196 тысяч долларов).

Услуги Uber очень востребованы в крупных городах Филиппин. Однако представители различных политических группировок выступают за развитие национального общественного транспорта, таксомоторных компаний, а также приглашения в страну других аналогичных сервисов по оказания услуг такси.