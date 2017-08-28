Россия берет под контроль рынок криптовалют

2017-08-28 14:48 | www.oxu.az | 3

«Криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, с таким предложением выступил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

«Есть точка зрения, что такие криптовалюты как биткоин – это финансовая пирамида. С этой точкой зрения спорить тяжело. Инвестиции такие являются высокорискованными. Это и определяет наш подход к их регулированию. Мы предлагаем это регулировать как иное имущество и классифицировать их как финансовый актив. И позволить только квалифицированным инвестором покупать и продавать их на бирже», - сказал Моисеев в интервью телеканалу «Россия 24».

Моисеев следующим образом объяснил свою позицию: «Это делается с тем, чтобы обеспечить защиту прав покупателей и продавцов, чтобы можно было обеспечить исполнение контракта, если один из участников контракта окажется недобросовестным. Сейчас это невозможно. Сейчас люди делают это на свой страх и риск, никакой судебной защиты они не имеют. Это наша первая задача».

«Мы видим, что в Западной Европе и у нас даже участилось использование криптовалют для незаконных операций. Это связано с тем, что механизмы борьбы с отмыванием капиталов сейчас не до конца применимы к криптовалютам. Это вторая задача, почему через биржу. Чтобы регулятор в лице Росфинмониторинга всегда знал, кто продает и кто покупает эти биткоины. Потому что сейчас есть прецеденты, когда деньги отмываются через покупку-продажу биткоинов. Это нужно исключать», - заключил Моисеев.

Н.О.