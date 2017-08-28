В Азербайджане приватизировано крупное предприятие по жилищному строительству

2017-08-28 14:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана объявил победителя инвестиционного конкурса на продажу 99,96 процента акций ОАО Gence Menzil Tikinti, говорится в распространенном в понедельник сообщении Госкомитета.

Победителем конкурса стало физическое лицо, имя которого не разглашается. По условиям конкурса, победитель перечислил в государственный бюджет 500 тысяч манатов. Кроме того, победитель взял на себя обязательство в течение 18 месяцев инвестировать в предприятие 844 тысячи манатов.

Инвестиции будут направлены на демонтаж непригодных для использования и аварийных строений, ремонт и реконструкцию производственных корпусов и административного здания и создание цеха по производству измельченного мрамора. Кроме того, за счет инвестиций планируется создание зернового (силосного) и логистического складов и закупка оборудования, техники, машин и механизмов, а также сырья. В рамках проекта также планируется открытие 70 новых рабочих мест.

По данным на первое января 2017 года, уставный капитал ОАО Gence Menzil Tikinti составлял 2 697 092,8 маната, на которые выпущены 1 348 546 акций при номинальной стоимости каждой в два маната. Предметом конкурса являлись 1 348 054 акции суммарной номинальной стоимостью 2 696,108 тысячи манатов.

Количество работников ОАО составляет шесть человек.

(Автор: Анвар Мамедов)