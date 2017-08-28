В столице Башкортостана взорвалась бомба в припаркованной машине

2017-08-28 14:57 | www.trend.az | 2

Взрывное устройство сработало в салоне припаркованного автомобиля в Уфе, пострадал находившийся внутри мужчина – следствие полагает, что это покушение, передает РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК по Башкортастану.

Инцидент произошел в понедельник утром на улице Армавирская около торгового центра "Южный полюс". Взрыв прогремел внутри припаркованной Kia Rio.

"Один мужчина находился внутри салона, он получил множественные ранения ног и был госпитализирован", - рассказал собеседник агентства.

Следствие предполагает, что это покушение, связанное с личным или бытовым конфликтом. Точный мотив выясняется.

Сейчас следователи устанавливают тип сработавшего устройства, возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.