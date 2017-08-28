Мужчина с ножом напал на мэра греческого города Элевсин

2017-08-28 14:58 | www.trend.az | 2

Мужчина с ножом напал на мэра греческого города Элевсин Йоргоса Цукалоса, мэр ранен, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на телеканал Skai.

ЧП произошло в понедельник после полудня (время совпадает с московским) в кабинете чиновника в здании мэрии. Градоначальник с двумя ножевыми ранениями в бедро госпитализирован в стабильном состоянии.

Нападение совершил бывший сотрудник мэрии, недавно уволенный. После атаки он сбежал, сообщает телеканал.

Полицейские из группы немедленного реагирования вскоре обнаружили 35-летнего нападавшего и арестовали его.