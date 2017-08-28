Один силовик погиб и двое ранены в ходе спецоперации в Дагестане

2017-08-28 15:03 | www.trend.az | 3

Один боец спецназа погиб и двое ранены в результате штурма дома с боевиками в Дагестане, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"По предварительным данным, один из силовиков погиб и двое ранены в результате перестрелки с боевиками близ города Хасавюрт. Спецоперация продолжается", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, силовики окружили три дома в поселке Балюрт, где засели боевики "хасавюртовской" бандгруппы.

В свою очередь Информационный центр Национального антитеррористического комитета распространил в понедельник днем сообщение о спецоперации в дагестанском городе Хасавюрт.

"На окраине Хасавюрта в рамках КТО проходит спецоперация по нейтрализации вооруженных бандитов", - говорится в сообщении. Информцентр обещал в ближайшее время распространить дополнительную информацию по поводу спецоперации.