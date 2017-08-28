В Дагестане в перестрелке убиты боевик и боец спецназа

2017-08-28 15:37 | www.apa.az | 2

В ходе контртеррористической операции в поселке Балюрт в Дагестане убит боевик из так называемой хасавюртовской бандгруппы, при этом погиб один боец спецназа и двое получили ранения.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, силовики окружили три дома, где засели боевики. Во время попытки штурма завязалась перестрелка.

Проведение спецоперации против бандгруппы подтвердили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли беспорядочную стрельбу, в результате чего двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, один из них — ранение, несовместимое с жизнью», — говорится в пресс-релизе НАК.

Ранее 28 августа стало известно о вооруженном нападении на наряд полиции в дагестанском городе Каспийск. В результате обстрела один полицейский погиб, ответным огнем двое нападавших были уничтожены. Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов, когда они заправляли служебную машину.