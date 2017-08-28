Посольство Венгрии в Баку частично восстановило выдачу виз

2017-08-28 15:04 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Консульский отдел посольства Венгрии в Азербайджане частично возобновил прием документов для получения виз, сообщили Trend в понедельник в дипломатической миссии.
На прошлой неделе консульский отдел посольства временно приостановил прием заявок на получение виз в виду технических проблем.
С понедельника заявители долгосрочных виз категории «D» могут посредстом сайта ifr.mfa.gov.hu назначить время для собеседования. Прием документов будет проводиться исключительно у заявителей, назначивших время собеседования посредством сайта.
Однако, прием документов заявителей кратковременных виз категории «С» все еще приостановлен.
Им рекомендуется обращаться за визами в посольство Венгрии в Тбилиси, или же в посольства других стран в Азербайджане, входящих в Шенгенскую зону, сообщили в дипмиссии.
Посольство Венгрии выразило надежду, что создавшаяся ситуация скоро разрешится.
(Автор: Себа Агаева)