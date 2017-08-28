Туркменистан ратифицировал договора с Узбекистаном и Казахстаном

2017-08-28 15:08 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Меджлис (парламент) Туркменистана принял проекты постановлений "О ратификации Договора о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан", "О ратификации Договора о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Казахстан", говорится в сообщении туркменского правительства.

Туркменистан и соседние государства, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, введенного в строй в 2009 году.

Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта, по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан. Ашхабад и Астана обсуждают перспективы торгово-экономического партнерства, развитие договорно-правовой базы, сотрудничество в газовой сфере, в области сельского хозяйства, в разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых, в области транспорта, окружающей среды и рыбного хозяйства.

Кроме того, в декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По предварительным расчетам годовой объем перевозок в итоге может составить 10-12 миллионов тонн грузов.

По этому торговому пути грузы могут беспрепятственно переправляться в страны Персидского залива, к Индийскому океану, вывозиться в Европу. В 2016 году Казахстан присоединился к проекту транспортного коридора Средняя Азия - Ближний Восток (Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман).

В перспективе новый коридор позволит странам Центральной Азии связаться с портами Персидского и Оманского заливов посредством оптимального маршрута. На экспертном уровне изучаются возможности перспектив сотрудничества в области таможенной деятельности, транспортных перевозок автомобильным, железнодорожным и морским транспортом и совместных инвестиций.

(Автор: Гусейн Гасанов)