“MTV Video Music Awards 2017”-nin qalibləri – VİDEO + FOTO

2017-08-28

Kaliforniyada “MTV Video Music Awards 2017”-nin mükafatlandırma mərasimi baş tutub.

Oxu.Az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, gecənin əsas mükafatı olan “İlin videosu” nominasiyasında Kendrik Lamar qalib olub. “Humble” klipi 6 nominasiyada qalib gələrək, gecənin triumfatoru seçilib.

“İlin artisti” nominasiyasında britaniyalı müğənni Ed Şiran qalib gəlib.

Qaliblərin tam siyahısını təqdim edirik:

Yayın mahnısı – Lil Uzi Vert, “XO Tour Llif3”

İlin videosu – Kendrik Lamar, “Humble”

İlin artisti – Ed Şiran

Ən yaxşı yeni artist – Xalid

Ən yaxşı əməkdaşlıq – Teylor Svift və Zeyn, “I Don’t Wanna Live Forever”

Ən yaxşı pop-video - Fifth Harmony ft. Gucci Mane, “Down”

Ən yaxşı hip-pop video – Kendrik Lamar, “Humble”



Ən yaxşı rəqs videosu – Zedd və Alessiya Kara, “Stay”

Ən yaxşı rok-video - Twenty One Pilots, “Heavydirtysoul”



Ən yaxşı operator işi – Kendrik Lamar, “Humble”



Ən yaxşı rejissor işi - Kendrik Lamar, “Humble”

Ən yaxşı direktor işi – Kendrik Lamar, “Humble”



Ən yaxşı viziual effektlər – Kenrdik Lamar, “Humble”



Ən yaxşı xoreoqrafiya – Kanye Uest, “Fade”

Ən yaxşı montaj – Yanq Tanq, "Wyclef Jean”

Michael Jackson Video Vanguard Award - Pink

“Sistemə qarşı mübarizə” kateqoriyası üzrə:

Logic və Demian Lemar Hadson, "Black SpiderMan”

The Hamilton, Immigrants

Big Sean, “Light” Alessia Cara,

“Scars to Your Beautiful” Taboo və Şeylin Vudli,

“Stand Up / Stand N Rock”



