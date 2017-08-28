В Китае после схода оползня пропали без вести 25 человек – ВИДЕО

2017-08-28 15:30 | www.oxu.az | 2

В результате схода оползня в городском округе Бицзе китайской провинции Гуйчжоу без вести пропали 25 человек, официально подтверждена гибель двоих местных жителей.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lenta, момент обрушения горной породы и схода оползня на жилые дома и другие постройки снял один из очевидцев.

7 августа сообщалось, что на юго-западе Китая гигантский оползень сошел на горную дорогу. Его объем составил около 20 тысяч кубометров грунта, который завалил трассу, что привело к остановке движения. Среди водителей и пассажиров находившихся в этот момент на дороге машин возникла паника.

И.Ф.