Возобновлено автомобильное движение на азербайджано-российской границе

2017-08-28 15:37 | www.oxu.az | 2

С сегодняшнего дня возобновилось нормальное движение через азербайджано-российскую границу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщил руководитель Дербентской национально-культурной автономии азербайджанцев Тельман Гаджалиев.

Ранее представительство МВД Дагестана заявило о сильных пробках на границе с Азербайджаном, где образовался затор из легковых и грузовых автомобилей.

«Ситуацию осложняло то, что традиционно в конце августа российские азербайджанцы возвращаются из отдыха в Азербайджане обратно. В это время на границе всегда образуются пробки», - подчеркнул Т. Гаджалиев.

Он отметил, что на данный момент на границе работают множество таксистов-азербайджанцев, которые помогают гражданам решать возникающие на месте проблемы с перевозкой.

«Сегодня с утра все вошло в свое обычное русло. Это подтверждают и таксисты, работающие непосредственно на границе», - указал лидер азербайджанской диаспоры Дербента.

А.М.