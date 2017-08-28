Получи Бизнес Кредиты от Unibank без комиссии

2017-08-28 15:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Пришло самое подходящее время для расширения своего бизнеса. В честь своего 25-летнего юбилея Unibank проводит акцию, связанную с бизнес кредитами.

В рамках этой акции владельцы бизнеса до конца сентября смогут приобрести самые выгодные БЕЗКОМИССИОННЫЕ кредиты от Unibank.

Заместитель Председателя по корпоративным банковским услугам Unibank, Игорь Окаев отметил, что банк имеет традицию оставаться лидером рынка в кредитовании малого и среднего предпринимательства, со дня своего создания и до сих пор, на протяжении 25 лет.

“В настоящее время перед нашей командой поставлена цель по еще большему увеличению своей доли на рынке кредитования. Мы видим большой потенциал для развития бизнеса в ближайшие годы. Уже сейчас заметны позитивные тенденции в экономике страны, в связи с постепенным развитием не нефтяного сектора, реализацией крупномасштабных проектов в области нефти и газа, инфраструктуры и логистики на 2017-2019 годы, улучшением бизнес-среды и проводимыми реформами в стране. В течение ближайших лет, мы параллельно планируем реализовать множество проектов в сфере цифрового банковского дела, а также автоматизировать внутренние процессы, развить мобильные платформы и интернет. Еще одной из задач, поставленных перед нами, является расширение онлайн услуг”,- сказал Игорь Окаев.

Для получения высококачественных услуг Unibank владельцы бизнесов могут обратиться в филиалы “Гара Гараев”, “Ичеришехер” , “Дарнагюль” “Ясамал” и бизнес центр “Unibank”, а также в региональные филиалы.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az , либо на официальные страницы банка в Фейсбук(www.facebook.com/unibank.az) и Твиттер (, https://twitter.com/unibank).

Unibank – постоянная помощь вашему бизнесу!

Unibank, созданный, в результате объединения двух передовых коммерческих банков, «MBANK» (1992 года) и «PROMTEXBANK»(1994 года), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank, оказывает услуги около 950 тыс. различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты как Европейский банк развития и реконструкции и Немецкая Инвестиционная Корпорация (DEG).

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице. За 25 года своей успешной коммерческой деятельности и участию во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.