Здоровый Азербайджан – трехдневный красочный фестиваль (ФОТО)

2017-08-28 15:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел трехдневный фестиваль "Sağlam Azərbaycan" ("Здоровый Азербайджан"), организованный при поддержке министерства культуры и туризма и министерства молодежи и спорта Азербайджана, сообщает Trend Life.

Фестиваль впервые был проведен в стране и вызвал большой интерес среди молодежи и детей. Открытие прошло на Площади Государственного флага и продолжилось на территории Приморского бульвара "Белый город" ("Аг Шехер"). Цель фестиваля – пропаганда здорового образа жизни.

Для участников и гостей были проведены мастер-классы и уроки по фейс-арту и карикатуре, йоге, капоэйра, гимнастике, кэмпо, прошли соревнования по волейболу, шахматам, мини-футболу, мини-гольфу, армрестлингу, капоэйра, паралимпийскому виду спорта – бочча, была открыта детская зона, организованы уроки танцев, просветительские и развивающие игры, и множество других интересных мероприятий. Также у гостей была возможность получить бесплатную консультацию врачей. В рамках фестиваля был проведен забег под лозунгом – "Совместная борьба с раком". В забеге на два километра приняли участие люди разных возрастов. На фестивале, наряду с пропагандой культуры, спорта и туризма, широкое место было отведено вегетарианству. Украинский повар Константин Столяров представил гостям изысканные вегетарианские блюда, а также поделился полезными советами.

Гости смогли пользоваться всеми услугами и развлечениями бесплатно

Фото АЗЕРТАДЖ и Бабека Гасанова с официальной страницы Sağlam Azərbaycan Festivalı в Facebook

(Автор: Вугар Иманов)