Находчивый пес, спасающийся от урагана «Харви», стал героем Интернета

2017-08-28 15:44 | www.oxu.az | 2

Сообразительный пес, который идеальным образом организовал собственную эвакуацию из Техаса, стал героем социальных сетей.

Как передает Oxu.Az, впервые фото животного появилось в социальной сети Facebook.

На фотографии пес идет по улице одного из городов в Техасе, которому угрожал ураган «Харви», держа в зубах целый мешок собачьего корма. Пользователи социальных сетей предположили, что умное животное эвакуируется, захватив в дорогу самое необходимое. Смекалка пса вызвала восторг интернет-пользователей, меньше чем за сутки запись с его фотографией стала хитом Сети и разошлась десятками тысяч перепостов.

Позже пользователь Facebook, опубликовавшая оригинальное фото, дополнила историю пса. Ей удалось найти владельца животного. Пес по имени Отис не заблудился и не эвакуировался, а просто шел по улице по своим делам. Где он взял мешок с кормом, не уточняется.

Ураган «Харви» стал самым мощным в Америке за последние 12 лет. В настоящее время аварийные службы разбирают завалы и убирают деревья с дорог. По предварительным данным, ликвидация капризов природы может обойтись Техасу в 40 млрд долларов.

Н.О.