Россия может стать первой страной, где появится сверхскоростной поезд Hyperloop

2017-08-28 15:18 | www.trend.az | 2

Президент технологического отдела калифорнийской компании Hyperloop One Джош Гайгел не исключает, что Россия станет первой страной, где появится разрабатываемый этой фирмой сверхскоростной поезд, передает ТАСС.

Как указал Гайгел в интервью агентству, составы данного типа могут появиться сначала не в США, а в каком-то другом государстве, в том числе, возможно, и в России. Отвечая на вопрос о том, в какой стране, по его мнению, раньше всего начнет функционировать эта транспортная система, он указал: "Я бы очень удивился, если бы США стали первыми". По его мнению, "многие другие страны более прогрессивны с точки зрения регулирующих норм и выдачи лицензий".

По мнению Гайгела, "есть вполне приличные шансы" на то, что первой страной, где появится Hyperloop, станет Россия. Он, в частности, отметил, что не слышал о каких-либо американских санкциях, которые бы могли помешать реализации данного проекта на территории РФ. Специалист указал, что в настоящее время компания ведет переговоры о возможности создания сверхскоростных поездов в ОАЭ, Финляндии и Нидерландах. По его словам, в Hyperloop One рассчитывают начать строительство в 2021 году, но пока неясно где именно.

Гайгел сообщил, что к настоящему времени компании удалось привлечь инвестиций примерно на 160 миллионов долларов.

"Мы предполагаем, что нам понадобится еще пара сотен миллионов, чтобы выйти на тот уровень, когда мы можем начать производство", - указал специалист.

В России в качестве пробного проекта рассматривается строительство ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) - порт Зарубино протяженностью 65 километров. В январе этого года минтранс РФ объявил о создании рабочей группы по развитию технологии Hyperloop в транспортном комплексе страны.

Проект поезда Hyperloop был предложен в 2012 году американским предпринимателем, изобретателем и инвестором Илоном Маском. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях чрезвычайно разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 км/ч будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не касается стенок трубы из-за эффекта воздушной подушки. За реализацию проекта взялась компания, впоследствии названная Hyperloop One.