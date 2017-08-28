Режиссер-азербайджанец получил приз престижного кинофестиваля

2017-08-28 16:00 | www.oxu.az | 2

Документальный фильм «Плацкарт» режиссера Родиона Исмайлова получил главный приз за «Лучший документальный фильм» на австрийском кинофестивале «DER NEUE HEIMATFILM» («Новое кино о Родине»), передает Oxu.Az со ссылкой на Report.

На кинофестивале, который прошел 23-27 августа в австрийском городе Фрайштадт, традиционно демонстрируются игровые и документальные фильмы. В этом году лучшим документальным фильмом был признан «Плацкарт» российского режиссера азербайджанского происхождения Родиона Исмайлова.

По словам Родиона Исмайлова, фильм полностью снят в поезде Москва-Владивосток и показывает многонациональность и «многоголосие» граждан России.

«Это первый большой приз, который получил наш фильм. Очень приятно, когда твое творчество могут оценить в Европе или других частях света», - сказал режиссер.

Параллельно с австрийским фестивалем фильм также демонстрировался на фестивалях в Сербии и Голландии. В ближайшем будущем фильм войдет в конкурсную программу фестивалей «Будем жить!», «Флаэртиана» (Россия), Международный этнографический кинофестиваль (Тайвань), Международный кинофестиваль «Жан Руш» (Франция).