В Уфе в автомобиле взорвалась бомба – ВИДЕО

2017-08-28 16:08 | www.oxu.az | 2

В салоне припаркованного автомобиля Kia Rio в Уфе сработало взрывное устройство, пострадал находившийся внутри мужчина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель СУ СК по Башкирии.

Инцидент произошел в понедельник утром на улице Армавирской около торгового центра «Южный полюс».

«Один мужчина находился внутри салона, он получил множественные ранения ног и был госпитализирован», - говорится в информации.

Следствие считает, что покушение может быть связано с личным или бытовым конфликтом.

Сейчас следователи устанавливают тип взрывного устройства, возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Э.А.

