В Уфе в автомобиле взорвалась бомба – ВИДЕО

2017-08-28 16:08 | www.oxu.az | 2
В салоне припаркованного автомобиля Kia Rio в Уфе сработало взрывное устройство, пострадал находившийся внутри мужчина.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель СУ СК по Башкирии.
Инцидент произошел в понедельник утром на улице Армавирской около торгового центра «Южный полюс».
«Один мужчина находился внутри салона, он получил множественные ранения ног и был госпитализирован», - говорится в информации.
Следствие считает, что покушение может быть связано с личным или бытовым конфликтом.
Сейчас следователи устанавливают тип взрывного устройства, возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.