Лукашенко предложил разработать программу оздоровления и учебы детей из Сирии в Беларуси

2017-08-28 15:43 | www.trend.az | 2

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разработать программу отдыха, оздоровления и учебы детей из Сирии в Беларуси. Об этом он заявил на встрече с министром социальных вопросов и труда Сирии Римой аль-Кадери, передает Белта.

"Я предлагаю уже сейчас на будущий год подумать о программе поддержки детишек из Сирии в Беларуси. Может, это будет сотня, может, пятьсот человек, может, тысяча. Главное, чтобы мы заранее спланировали и смогли пригласить ваших детишек для отдыха, оздоровления, а потом, возможно, и для учебы в Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что не хотел бы подробно останавливаться на войне в Сирии и той помощи, которую Беларусь оказывает сирийскому народу по всем направлениям. "Думаю, вы об этом знаете. Важно сегодня договориться о нашем будущем, а будущее - это дети", - подчеркнул глава государства.

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси еще живы люди, пережившие Вторую мировую, Великую Отечественную войну. "Беларусь больше любой другой республики Советского Союза пострадала в последней войне. Я исхожу из обычной человеческой истины: если ты откликаешься на чье-то горе, то, если не дай бог, у тебя это произойдет, точно так и тебе помогут", - заметил Президент.

На встрече присутствовали сирийские дети, которые две недели отдыхали в Беларуси. Глава государства подарил ребятам подарки и поинтересовался, понравилось ли им в стране.

"Кто-то из вас сказал, что не хочет из Беларуси уезжать и мечтает, чтобы пошел сильный снег и самолет не взлетел. Нам снег сейчас не нужен, но вы можете оставаться в Беларуси. Мы вас ждем в любое время вместе с вашими друзьями. Вы им передайте, что в Беларуси их всегда с большой любовью будут принимать", - заверил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что хорошо знает президента Сирии Башара Асада, и попросил передать ему привет.

Также Александр Лукашенко поинтересовался здоровьем сирийской девочки, которой белорусские хирурги удалили опухоль. Рима аль-Кадери рассказала, что ребенок чувствует себя хорошо. Президент пообещал, что девочка останется в Беларуси столько времени, сколько понадобится для ее реабилитации.

Рима аль-Кадери приветствовала инициативу Александра Лукашенко по разработке программы отдыха, оздоровления и учебы сирийских детей в Беларуси. "Вы предвосхитили нашу просьбу. Вы практически воплотили сейчас мечты детей. Мы очень любим вас в Сирии, - подчеркнула она. - Все дети довольны пребыванием здесь. И все мечтают вернуться в эту прекрасную страну и найти здесь еще и еще друзей".

Сирийский министр пообещала, что лично будет курировать составление программы. Она видит, что в Беларуси большое внимание уделяется социальной сфере, и Сирия готова перенимать положительный белорусский опыт, в том числе по организации детского досуга и отдыха.

"Думаю, и оздоровление, и отдых, и учеба наших детей здесь будет все больше и больше способствовать сближению наших народов. У нас приоритетные отношения с дружественной Беларусью. У нас есть возможности развивать двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической сфере", - сказала министр.