В связи с Гурбан байрамы усилен ветеринарный контроль

2017-08-28 16:14 | www.oxu.az | 2

По приказу Государственной ветеринарной службы при министерстве сельского хозяйства Азербайджана усилен государственный ветеринарный контроль в связи с Гурбан байрамы, который в этом году отмечается 1-2 сентября.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной службы.

Приказ подписан с целью предотвращения продажи жертвенных животных и их забоя в Баку и в регионах страны во время праздника за пределами установленных для этого мест, которые не отвечают ветеринарно-санитарным требованиям.

В приказе начальникам ветеринарных управлений города поручается осуществлять контроль над состоянием животных, которые продаются в специально отведенных местах, предотвращать распространение опасных заболеваний, а также усилить государственный ветеринарный контроль для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов в порядке, установленном законодательством.

A.M.