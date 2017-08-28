Бургер за 15 центов стал причиной массового помешательства филиппинцев

2017-08-28 16:20 | www.oxu.az | 2

В Facebook набирает популярность видеоролик, на котором толпа филиппинцев ломится в кафе Zark's Burgers в погоне за бургером стоимостью 15 центов.

Как передает Oxu.Az, на это обратило внимание издание Mashable.

Ролик с огромной очередью набрал почти два миллиона просмотров.

Популярная сеть закусочных объявила об акции в честь своего дня рождения: скидка на гамбургер составила около 95 процентов. В обычные дни фирменное блюдо заведения стоит почти три доллара.

По условиям спецпредложения, бургер за 15 центов могли приобрести только первые 80 клиентов. В итоге сотни филиппинцев бросились к кассе, что спровоцировало серьезную давку.



Н.О.