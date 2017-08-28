В Азербайджане усилен ветеринарный надзор в связи с предстоящим праздником Гурбан

2017-08-28 16:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящим праздником Гурбан, который будет отмечаться 1-2 сентября, в Азербайджане усилен государственный ветеринарный надзор.

Как сообщили Trend в понедельник в Государственной службы ветеринарного контроля при министерстве сельского хозяйства, приказано предотвращать продажу в районах и городах республики жертвенных животных, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям, продажу и жертвоприношения за пределами специально отведенных для этого мест, проводить ветеринарно-санитарную экспертизу мяса.

В приказе главам ветеринарных управлений в городах и районах предписывается усилить государственный ветеринарный надзор над проверкой состояния продаваемых и закалываемых в связи с праздником животных, а также проводить ветеринарно-санитарную экспертизу мяса и мясопродуктов для предотвращения возможных опасных болезней. С этой целью специалистам в области ветеринарии поручено осуществлять проверку в местах продажи и забоя животных.

Также поручено проверять наличие ветеринарного свидетельства о здоровье крупного и мелкого рогатого скота, привозимого в города и районы, принимать соответствующие меры в зависимости от результатов проверки, осуществлять контроль над соблюдением ветеринарно-санитарных правил содержания и забоя жертвенных животных.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)