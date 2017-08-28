Роман Имре Кертеса "Без судьбы" издан на азербайджанском языке

2017-08-28 16:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Переводческим центром при Кабинете Министров Азербайджана издан на азербайджанском языке роман «Без судьбы» выдающегося венгерского писателя, Нобелевского лауреата Имре Кертеса.

Роман, повествующий об ужасах лагерной жизни в Освенциме и Бухенвальде в годы Второй Мировой Войны, впервые был издан в Венгрии в 1975 году.

Широкую известность и признание в Европе автор снискал в 1990 году после перевода романа на немецкий язык.

И.Кертес стал первым венгерским автором, удостоенным Нобелевской премии в области литературы в 2002 году.

«Без судьбы» - первое произведение в автобиографической трилогии И.Кертеса, в которую также вошли романы «Поражение» и «Кадиш по нерожденному ребенку».

Роман впервые переведен на азербайджанский язык Махиром Гараевым и Гюльдесте Насиб.