Роман Имре Кертеса "Без судьбы" издан на азербайджанском языке

2017-08-28 16:27 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Переводческим центром при Кабинете Министров Азербайджана издан на азербайджанском языке роман «Без судьбы» выдающегося венгерского писателя, Нобелевского лауреата Имре Кертеса.
Роман, повествующий об ужасах лагерной жизни в Освенциме и Бухенвальде в годы Второй Мировой Войны, впервые был издан в Венгрии в 1975 году.
Широкую известность и признание в Европе автор снискал в 1990 году после перевода романа на немецкий язык.
И.Кертес стал первым венгерским автором, удостоенным Нобелевской премии в области литературы в 2002 году.
«Без судьбы» - первое произведение в автобиографической трилогии И.Кертеса, в которую также вошли романы «Поражение» и «Кадиш по нерожденному ребенку».
Роман впервые переведен на азербайджанский язык Махиром Гараевым и Гюльдесте Насиб.