В Ереване локализован пожар на заводе «Наирит»

2017-08-28 16:38 | www.apa.az | 2

В МЧС Армении сообщили о предполагаемых причинах возгорания на заводе «Наирит».

Как сообщает АПА со ссылкой на NEWS.am, в беседе с журналистами заместитель директора Спасательной службы Мушег Казарян сообщил, что загорелся лак этиноль. В настоящее время пожар локализован, проводятся работы по охлаждению.

Представитель МЧС заверил, что дым от пожара не представляет угрозу. В то же время он отметил, что работавшие вблизи очага пожара пожарные отравились дымом. Им оказана первая помощь, после чего они вернулись в строй.

Ранее сообщалось, что на месте пожара работают 12 пожарных бригад.