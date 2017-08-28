В Азербайджане начались рейды по выявлению поддельной школьной формы

2017-08-28 16:34 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане в торговых центрах начались рейды по выявлению поддельной школьной формы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Trend глава отдела продаж ОАО Bakı Tikiş Evi Этибар Азимов.

По его словам, в страну привезено большое количество поддельной школьной формы из Китая и других стран.

Эта форма является несертифицированной и некачественной, сказал Азимов.

«На поддельной форме есть надпись BTE, то есть Bakı Tikiş Evi, имеются наши нагрудные знаки. Однако эта продаваемая от имени Bakı Tikiş Evi поддельная форма может причинить вред здоровью школьников, вызвать у них сыпь», - сказал Азимов.

Представитель ОАО сказал, что для выявления поддельной школьной форме было направлено обращение во все соответствующие структуры.

«С сегодняшнего дня начаты рейды в таких городах, как Баку, Сумгайыт, Хырдалан, Гёйчай. Если поступят обращения о продаже поддельной формы в других городах и районах, проверки будут проведены и там», - сказал начальник отдела.

По его словам, в ценах на школьную форму производства Bakı Tikiş Evi нет никаких изменений. Цена формы для учащихся 1-4 классов - 40 манатов, 5-11 классов – 46 манатов.

Глава отдела добавил, что все торговые точки Bakı Tikiş Evi работают семь дней в неделю.

A.M.