Азербайджан возобновил добычу на крупнейшем газовом месторождении

2017-08-28 16:31 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Компания ВР возобновила добычу природного газа на крупнейшем газоконденсатном месторождении "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспия, остановленную ранее из-за профилактических работ на платформе, сказала в понедельник Trend глава пресс-службы компании "BP-Azerbaijan" Тамам Баятлы.

Работа на платформе была приостановлена с 14 августа 2017 года с целью проведения плановых инспекционных, профилактических и проектных работ.

"В пятницу, 25 августа, все запланированные работы были завершены, и возобновлена добыча газа с платформы "Шах Дениз". В настоящее время вся система (платформа, Сангачальский терминал, Южнокавказский газопровод) постепенно уже выведена на полную мощность. Отмечу, что вся программа работ завершена успешно и безопасно, а профилактические работы были завершены раньше запланированного срока", - сказала глава пресс-службы.

Она добавила, что соответственно восстановлен экспорт газа с "Шах Дениз" в Грузию и Турцию.

Контракт на разработку газоконденсатного месторождения был подписан четвертого июня 1996 года. Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Азербайджан в январе-июне 2017 года добыл с месторождения "Шах Дениз" 5,1 миллиарда кубометров газа и 1,2 миллиона тонн конденсата (около 9,7 миллиона баррелей) против около 5,4 миллиарда кубометров газа и 1,3 миллиона тонн конденсата за аналогичный период прошлого года.

Долевое распределение среди участников соглашения следующее: BP (оператор) - 28,8 процента, "AzSD" - 10 процентов, "SGC Upstream" - 6,7 процента, "Petronas" - 15,5 процента, "Lukoil" - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO - 19 процентов.

(Автор: Максим Цурков)

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