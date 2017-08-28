В Луганске убили двух депутатов парламента сепаратистов «ЛНР»

2017-08-28 16:45 | www.apa.az | 2

В самопровозглашенной Луганской народной республике убили двух депутатов Народного совета «ЛНР».

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал журналистам на брифинге заместитель генерального прокурора ЛНР Григорий Цевенко.





«В Каменобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа 2017 года произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами Народного совета Луганской народной республики», — сообщил Цевенко.



Уголовное дело находится на личном контроле генерального прокурора сепаратистов «ЛНР». По словам Цевенко, данные о потерпевших и обстоятельствах преступления не разглашаются в интересах следствия.