ВС Турции на востоке страны проводят операции против РПК

2017-08-28 16:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ВС Турции проводят операции против РПК в восточных провинциях Битлис, Ван, Эрзинджан и Муш, говорится в сообщении генштаба Турции, распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, в рамках операции были уничтожены семь членов РПК, а также были изъяты взрывчатые вещества.

Сообщается, что в течение прошлой недели ВС Турции в рамках борьбы против РПК уничтожили 34 членов этой организации.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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