Популярная «армянская» песня оказалась ворованной у азербайджанцев – ВИДЕО

2017-08-28 16:51 | www.oxu.az | 3

Армянский сегмент всемирной паутины несколько месяцев будоражит факт того, что песня «Ми гна» («Не уходи») в исполнении Super Sako покоряет Турцию.

Появилась даже турецкая версия песни в исполнении Берата Токсёза. Эту песню подпевал известный актер и певец Озджан Дениз, разместивший видеоролик на своей странице в Instagram, что стало причиной критики со стороны азербайджанских пользователей, пишет Oxu.Az со ссылкой на Vesti.az.

Позднее он удалил этот ролик, разъяснив ситуацию в Instagram, призвав не переносить вражду с политической в творческую сферу.

«Я музыкант. Не могу быть врагом музыки ни одного народа. Эту песню я услышал на радио, вместе со всей командой мы развлеклись, не думая, на каком языке эта песня. Мы поделились этим моментом с вами. После сообщений я понял, что это была армянская песня. Я не политик и политикой не занимаюсь. Понимаю гнев своих азербайджанских братьев. Я понял, что вы чувствительны к этому и удалил свою публикацию», - написал певец.

Тему популяризации песни «Ми гна» в Турции умело раздувает армянская пропаганда. На днях интернет-ресурс Sputnik Армения опубликовал новость о том, что турецкая звезда Instagram, известный повар Нусрет Гёкче выложил в сеть танец под песню «Ми гна», что вызвало негодование азербайджанских пользователей.

Армянские исполнители никогда не гнушались плагиатом. Еще российский историк и этнограф Иван Шопен в своем труде «Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху присоединения к Российской Империи» отмечал полное отсутствие у армян своих национальных танцев и музыки.

Армяне выдают азербайджанскую песню «Сары гялин» за свою. То же самое можно сказать и о песне «Дле яман», которая на самом деле является курдской. Отсутствие у армян музыкальных традиций косвенно подтвердил музыковед и фольклорист Соломон Согомонян, известный также как Комитас, который обучаясь в Берлине, выбрал в качестве своей дипломной работы курдскую песню.

В наши дни армянские исполнители продолжают нагло присваивать музыку и песни азербайджанского народа. Так, участницы конкурса «Евровидение 2009» от Армении сестры Инга и Ануш Аршакян, в качестве основы к песне Ser Yerevan использовали произведение отрывок из оперетты азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова «O olmasın bu olsun».

Дело доходит до открытого вранья и лицемерия, как это произошло в случае с представительницей Армении на конкурсе «Евровидение 2016» Иветой Мукучян. Эта певица отметила, что якобы песня «Skeletons» представительницы Азербайджана на «Евровидение 2017» Дианы Гаджиевой в 2016 году была предложена ей, но она отказалась от композиции. Но у лжи короткие ноги. Композитор Иса Меликов в интервью Sputnik Азербайджан отметил, что песня «Skeletons» была написана в начале 2017 года специально для Дианы Гаджиевой.

То же самое можно сказать и о песне «Ми гна». Недавно азербайджанский пользователь Demedi Deme на своем Youtube-канале опубликовал ролик, в котором утверждает, что «Ми гна» является обработанной версией песни в исполнении Исраиля Мамедова «Sən gəlin köçən gün»



Таким образом, весь сыр-бор и негодование азербайджанских пользователей происходит всего лишь из-за плагиата азербайджанской песни, в которой к тому же Super Sako использовал часть композиции «İn da club» американского рэпера 50 Cent.

А судя по другой песне Super Sako он не прочь выдать произведение Nuri Serinlendirici за свое.





Как говорил Александр Фюрстенберг, плагиатор помогает автору понять ценность его работы. Продолжая эту мысль можно утверждать, что армяне воруют всё ценное, что есть у азербайджанского народа, выдавая их за свое. Но как бы они не старались скрыть плагиат, рано или поздно правда всплывает из трясины лжи.

Э.А.

