В Агдаше задержан сын чиновника, совершивший ДТП на «Infiniti»

2017-08-28 16:59 | www.apa.az | 3

27 августа, около 00:35 автомобиль марки «Infiniti FX35» с государственным регистрационным номером 90-ZM-111, управляемый жителем города Агдаш Ильгаром Гасановым, находясь в движении по территории города, потеряв управление, сначала врезался в установленные перед магазином холодильные камеры, а затем в фонарный столб и каменную ограду средней школы номер 5.

Как сообщили АПА в Генпрокуратуре, Отделением дорожной полиции Отдела полиции Агдашского района установлено, что И.Гасанов управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Во время инцидента он находился в машине один. В результате ДТП он не пострадал.



В результате дорожно-транспортного происшествия был нанесен материальный ущерб частному предпринимателю Шахину Ибрагимову и Агдашской электросети Регионального управления по снабжению и продаже электроэнергии «Mərkəzi Aran». В связи с этим в отношении И.Гасанова по статье 333.3 (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, в результате чего был нанесен ущерб пострадавшему) Кодекса об административных проступках АР был составлен протокол об административном правонарушении.



Решением Агдашского районного суда в отношении И.Гасанова была избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 30 дней, а также он был лишен права на управление транспортным средством на 2 года.



Отметим, И.Гасанов является сыном заместителя главы Исполнительной власти Агдашского района Аскерхана Гасанова.