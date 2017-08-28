В Госдепе США продолжается волна отставок

2017-08-28 17:05 | www.oxu.az | 2

Высокопоставленный представитель Госдепа США, ответственный за политику США в ООН и других международных организациях Энн Якобсон ушла со своего поста.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Foreign Policy, уход 52-летней Э.Якобсон со своего поста и.о. директора Бюро по международным организациям стал продолжением отставок высокопоставленных чиновников в США.

В тот же день со своего поста уволился помощник госсекретаря США по вопросам борьбы с международным наркотраффикингом и правоохранительным силам Уильям Ривингтон Браунфилд.

Кроме того, на прошлой неделе ушел со своего поста еще один помощник госсекретаря по европейским делам, бывший посол США в Армении Джон Хефферн.

Н.О.