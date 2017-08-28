Срок регистрации в ВУЗы и на вакантные плановые места магистратуры истек

2017-08-28 17:01 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, регистрация продолжалась до 17:00 сегодняшнего дня.

Абитуриенты и бакалавры, должны были пройти регистрацию, представив соответствующие документы в ВУЗы, в которые поступили.

Если до 17:00 они не прошли регистрацию, то это будет рассматриваться как отказ от размещения по соответствующей специальности.

Отметим, регистрация абитуриентов, поступивших в ВУЗы (после I этапа), а также бакалавров, поступивших на оставшиеся вакантными плановые места магистратуры, должна была завершиться 25 августа в 17:00. Однако Государственный экзаменационный центр продлил срок регистрации до 17:00 сегодняшнего дня.

Регистрация абитуриентов, поступивших на оставшиеся вакантными плановые места ВУЗов, продолжится до 31 августа.